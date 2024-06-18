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Португалия — Чехия: ставка Романа Павлюченко на встречу Евро-2024

Португалия — Чехия: ставка Романа Павлюченко на встречу Евро-2024
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Чехия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.82.

«В рамках последнего матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 сыграют Португалия и Чехия. Не вижу тут интриги – португальцы должны в доминирующей манере набирать три очка.

Португалия без ошибок и оплошностей прошла отборочный этап на ЧЕ – победы во всех 10 турах, максимальные 30 очков и отрыв от преследователей. Сборная действительно показала хорошие результаты. В товарищеских матчах подопечные Мартинеса не всегда смотрелись так же успешно – 0:2 от Словении и 1:2 от Хорватии, но зато были и 5:2 со Швецией, 4:2 с Финляндией и 3:0 с Ирландией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чехия тоже уверенно провела квалификацию чемпионата Европы в Германии. Сумела она финишировать второй, только по дополнительным параметрам уступив Албании. Обе команды оставили за собой Польшу.

В товарищеских матчах чехи играли безупречно – четыре победы в четырёх играх. Впрочем, топовых соперников за этот период у «локомотива» не было. Взять хотя бы Мальту, которую Чехия ожидаемо разгромила со счётом 7:1.

Да, главный лидер португальского коллектива, Криштиану Роналду, явно находится не в лучшем состоянии – это его первый крупный турнир после сезона в Саудовской Аравии. Но я всё равно уверен, что Криш своё забьёт, будет мотивировать команду. Впрочем, и без него хватает исполнителей в коллективе. Именно поэтому Португалия и является претендентом на попадание в полуфинал Евро минимум. Чехия никак не сможет остановить летящих португальцев», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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