Португалия — Чехия: ставка Виктора Гусева на матч группы F Евро-2024 в Лейпциге

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Чехия.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Всё чаще слышны разговоры о пагубной зависимости сборной Португалии от Криштиану Роналду, чьё неизбежное присутствие на поле может помешать динамичному развитию атак.

Однако в последнее время 39-летний лидер не даёт усомниться в соответствии своей формы своему статусу. Вот и пропустив по воле тренера товарищеские матчи с финнами (4:2) и хорватами (1:2), он на генеральной репетиции 11 июня за 90 минут забил два мяча ирландцам, а также попал в штангу, был близок к тому, чтобы заработать пенальти и вообще отметился целым рядом эффектных и важных для команды действий. Португалия победила Ирландию — 4:0, наконец-то не пропустив регулярные для себя в последнее время два мяча.

При наличии в атаке Чехии Патрика Шика можно предположить, что чемпионам Европы 2016 года будет непросто снова сохранить свои ворота сухими. Шик, напомним, поделил с Роналду титул лучшего бомбардира на предыдущем Евро. Но из-за травмы на этот раз пропустил всю квалификационную кампанию.

Португалия выиграла все 10 матчей в отборочной группе. Забила 36 (из них 10 на счету Роналду), а пропустила меньше всех: два. И это, соответственно, больше и меньше остальных участников отбора, во всех группах. Хотя её собственная, признаем, была далеко не самой сложной. Велика роль Бруну Фернадеша, забившего шесть мячей и сделавшего восемь голевых передач. Многие (включая знаменитого тренера Моуринью) считают нынешний состав сильнейшим в истории португальского футбола. Во всяком случае, эта команда выглядит более атакующей и гибкой, чем её прежний вариант.

Чехия неожиданно финишировала в квалификации второй после Албании, уступив ей по личным встречам. А в последней товарищеской встрече перед выездом в Германию взяла верх над Северной Македонией — 2:1.

В пяти личных противостояниях нового времени у Португалии четыре победы при одной у Чехии. Причём португальцы побеждали чехов на ЧЕ-2008 и 2012, а Роналду забивал в обоих матчах. В Лиге наций — 2022/2023 Португалия выиграла 2:0 дома и 4:0 — в Праге. Поставлю на то, что обе команды забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».