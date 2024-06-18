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Турция — Грузия: кто фаворит матча группы F Евро-2024 18 июня

Турция — Грузия: кто фаворит матча группы F Евро-2024 18 июня
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18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Турция — Грузия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «лунных звёзд»: поставить на победу турок можно с коэффициентом 1.80. Успех грузин оценён в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Смотреть матч Евро-2024 Турция — Грузия можно будет на канале «Матч!».

Аналитики считают, что матч Турция — Грузия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют турки, сыграет коэффициент 1.21. Гол грузин доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Сборная Турции способна стать одним из главных открытий Евро-2024. Она сильно преобразилась после того, как должность главного тренера занял Винченцо Монтелла. Итальянская школа воспитала много успешных специалистов, но этот случай особенный.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нападении, которое всегда функционировало хорошо, Монтелла практически ничего менять не стал. Тренер внёс в атаку только несколько незначительных штрихов. Большой корректировке подверглась игра сборной в защите. Раньше она часто теряла очки из-за простых ошибок в обороне.

У грузин шансов на выход из группы гораздо меньше, чем у турок. Они с большим трудом и не без везения добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024. На групповом этапе квалификации подопечные Вилли Саньоля победили только Кипр (2:1 и 4:0). Хорошо, что ранее они выиграли группу в Лиге наций и получили возможность попасть на турнир через стыки.

Чтобы хоть что-то показать на Евро-2024, «крестоносцам» нужно продемонстрировать лучшую игру, как это было в полуфинале и решающем матче отборочного турнира с Люксембургом и Грецией соответственно. Помогут только сумасшедшая самоотдача, выносливость и эмоциональная устойчивость.

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