Португалия — Чехия: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 18 июня

18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия — Чехия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «команду избранных»: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.55. Успех чехов оценён в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Смотреть матч Евро-2024 Португалия — Чехия можно будет на канале «Матч!».

Аналитики считают, что матч Португалия — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол чехов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Некоторые считают, что, несмотря на безупречно проведённую квалификацию, Португалия потерпит фиаско на Евро-2024. По мнению экс-наставника сборной Украины Йожефа Сабо, «команда избранных» станет главным разочарованием турнира. Он заявил, что Криштиану Роналду уже не тот.

Разумеется, с возрастом обладатель пяти «Золотых мячей» сбавил, утратил многие навыки. И что уровень соперников в Саудовской Аравии невелик, тоже понятно. Однако Сабо не уделил внимания тому, что Криштиану за национальную команду забивает не реже, чем на клубном уровне.

В девяти матчах отбора на Евро-2024 Роналду записал на свой счёт 10 голов и отдал одну результативную передачу. Ещё он оформил дубль в недавней товарищеской встрече с Ирландией (3:0). «Команде избранных» и её звёздному лидеру по душе работа с Роберто Мартинесом.

У сборной Чехии состав гораздо скромнее, чем у Португалии. Известные имена есть, но их немного. На слуху Владимир Цоуфал, Томаш Соучек (оба «Вест Хэм»), Адам Гложек, Патрик Шик и Матей Коварж (все «Байер»), экс-форвард «Локомотива» Ян Кухта и Антонин Барак («Фиорентина»).

Угроза таится в недооценке «народной команды». Она эффективно использует высокий прессинг и весьма опасна на стандартах. Вопрос только в том, будет ли это работать во встрече с техничными португальцами, которых не удивить давлением и скоростью. Они и сами в этом прекрасны.