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Прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024 Турция — Грузия

Прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024 Турция — Грузия
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодня в 19:00 мск начнётся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между Турцией и Грузией. Суперкомпьютер сделал прогноз на встречу, оценив шансы команд и вероятность ничейного результата.

Искусственный интеллект считает фаворитом сборную Турции. Для результата было сделано 10 000 симуляций, после которых 55,6% он отдал на победу «лунных звёзд». Коэффициент на их успех составляет 1.73.

Грузинам суперкомпьютер отдал 20,4% вероятности. Поставить на победу «крестоносцев» можно за 5.30. Ничья, идущая с коэффициентом 3.85, оценена в 24%.

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