Прогноз суперкомпьютера на матч Евро-2024 Турция — Грузия

Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

Сегодня в 19:00 мск начнётся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между Турцией и Грузией. Суперкомпьютер сделал прогноз на встречу, оценив шансы команд и вероятность ничейного результата.

Искусственный интеллект считает фаворитом сборную Турции. Для результата было сделано 10 000 симуляций, после которых 55,6% он отдал на победу «лунных звёзд». Коэффициент на их успех составляет 1.73.

Грузинам суперкомпьютер отдал 20,4% вероятности. Поставить на победу «крестоносцев» можно за 5.30. Ничья, идущая с коэффициентом 3.85, оценена в 24%.