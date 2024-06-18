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Турция — Грузия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Турция — Грузия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Грузия.

Ставка: индивидуальный тотал угловых Грузии меньше 3.5 за 1.82.

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«Турция попала на Евро через основной отбор, Грузия – через Лигу наций. У номинальных хозяев сбалансированный состав, у гостей – Хвича и остальные.

По коэффициентам Турция заслуженно считается фаворитом, но ей может не хватить мастерства для уверенной победы. Брать П1 не рискну, мне нравится индивидуальный тотал угловых Грузии меньше 3.5 за 1.82.

Эта ставка зашла в трёх предыдущих официальных встречах Хвичи и компании:

три с Испанией;
два с Люксембургом;
два (в основное время) с Грецией.

Турки возьмут мяч под контроль, а Грузия сыграет на контратаках. Помешать ставке может только быстрый гол или удаление, в остальных случаях шансы на проход велики», — сказал Прокофьев.

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