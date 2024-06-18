Португалия — Чехия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Чехия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.75.

«Шестой и наверняка последний Евро для Криштиану Роналду. Португалия обладает классным составом и считается одной из тёмных лошадок турнира. Может как вылететь в 1/8, так и дойти до финала.

С Чехией всё куда проще – средний состав и средние амбиции. Вопрос выхода из группы для Шика и компании решится во встречах с Турцией и Грузией.

Португалия выиграла все 10 матчей в квалификации Евро, и ставка на её победу выглядит очевидной. Но кэф 1.50 на П1 маловат, а фору (-1.5) брать рискованно – пугают примеры Италии, Англии и Франции. Что же делать?

Компромиссом станет Ф1(-1) за 1.75 с возможным возвратом в случае победы Португалии ровно в один мяч.

Эти сборные встречались два года назад в Лиге наций, и тогда фора зашла с запасом – 2:0 в Лиссабоне и 0:4 в Праге.

Тренер Португалии Роберто Мартинес на уровне сборных известен тем, что крайне редко даёт осечки с уступающими в классе соперниками. Проблемы обычно возникают с грандами, но Чехия к ним не относится», — отметил Прокофьев.