Суперкомпьютер сделал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Чехия

Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

Сегодня в 22:00 мск прозвучит стартовый свисток на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия – Чехия. Искусственный интеллект сделал собственный прогноз на игру.

Португалия – явный фаворит на победу в предстоящей встрече. Суперкомпьютер оценил её шансы на успех в 61,9%. Коэффициент на этот исход – 1.53.

Вероятность победы Чехии искусственным интеллектом оценена в 21%. Ставки на успех «народной команды» принимают за 6.90.

Оставшиеся 17,1% вероятности, соответственно, остались на ничью, коэффициент на которую равен 4.40.