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Суперкомпьютер сделал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Чехия

Суперкомпьютер сделал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Чехия
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодня в 22:00 мск прозвучит стартовый свисток на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия – Чехия. Искусственный интеллект сделал собственный прогноз на игру.

Португалия – явный фаворит на победу в предстоящей встрече. Суперкомпьютер оценил её шансы на успех в 61,9%. Коэффициент на этот исход – 1.53.

Вероятность победы Чехии искусственным интеллектом оценена в 21%. Ставки на успех «народной команды» принимают за 6.90.

Оставшиеся 17,1% вероятности, соответственно, остались на ничью, коэффициент на которую равен 4.40.

Экспресс на сегодня:
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