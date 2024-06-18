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Турция — Грузия: прогноз Егора Титова на игру 1-го тура группы F Евро-2024

Турция — Грузия: прогноз Егора Титова на игру 1-го тура группы F Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Турция – Грузия на Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Грузия дебютирует на Евро. Представляю, какой ажиотаж в стране, как все ждут удачной игры, яркого футбола от Кварацхелии и его партнёров. Должен получиться интересный матч. Обе сборные нестабильные и непредсказуемые. Я сомневаюсь, что они будут играть от обороны, это как будто не в их менталитете. И в одной, и в другой команде много горячих футболистов, которые в любой момент могут вспыхнуть. В то же время много технарей, умеющих обострить, нанести какой-нибудь сумасшедший удар.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я поставлю на «обе забьют». Считаю, что в обороне точно не обойдётся без ошибок. Будут какие-то провалы, индивидуальные оплошности. Первая игра, будут нервы вылезать. Вполне тут может быть ничья 1:1. Ну это как минимум. Может быть, кто-то сумеет забить победный мяч. Вообще, не исключаю, что Грузия сможет здесь удивить результатом. Группа атаки у неё интересная», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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