Турция — Грузия: прогноз Егора Титова на игру 1-го тура группы F Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Турция – Грузия на Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Грузия дебютирует на Евро. Представляю, какой ажиотаж в стране, как все ждут удачной игры, яркого футбола от Кварацхелии и его партнёров. Должен получиться интересный матч. Обе сборные нестабильные и непредсказуемые. Я сомневаюсь, что они будут играть от обороны, это как будто не в их менталитете. И в одной, и в другой команде много горячих футболистов, которые в любой момент могут вспыхнуть. В то же время много технарей, умеющих обострить, нанести какой-нибудь сумасшедший удар.

Я поставлю на «обе забьют». Считаю, что в обороне точно не обойдётся без ошибок. Будут какие-то провалы, индивидуальные оплошности. Первая игра, будут нервы вылезать. Вполне тут может быть ничья 1:1. Ну это как минимум. Может быть, кто-то сумеет забить победный мяч. Вообще, не исключаю, что Грузия сможет здесь удивить результатом. Группа атаки у неё интересная», — приводит слова Титова «РБ Спорт».