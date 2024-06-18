Турция — Грузия: прогноз Алексея Андронова на игру группового раунда Евро-2024

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Евро-2024 Турция – Грузия.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Первый матч для этих команд на Евро. Всегда довольно сложно стартовать в последнюю очередь, потому что уже несколько дней все играют, а ты на всё на это смотришь. И, конечно, есть возможность перегореть в ожидании этом. Турецкая сборная и так в несколько разболтанном состоянии была в последнее время. В целом, разумеется, эта команда достаточно классная. И, наверное, по качествам своих игроков она Грузию превосходит, но у Грузии есть, во-первых, Хвича Кварацхелия, во-вторых, колоссальный совершенно ажиотаж, настрой. Не знаю уж, как с ним там справляется Вилли Саньоль, но для страны это совершенно безумное событие, потому что она впервые участвует в финальной части Евро. Вот мы видели эмоции албанцев, которые забили быстрый гол Италии, у Грузии будет всё это, умноженное на два.

Мне кажется, что матч должен получиться довольно открытым. Ну уж вряд ли турецкая сборная будет в такой игре сидеть сзади. У Грузии есть шансы забить. Не знаю, как выдержат их оборона и вратарь. Но в том, что шансы забить будут, я практически уверен. Отсюда ставка – «обе забьют» с коэффициентом 2.05. Мне кажется, это очень хорошо выглядит», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».