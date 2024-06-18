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Португалия — Чехия: прогноз Алексея Андронова на игру 1-го тура Евро-2024

Португалия — Чехия: прогноз Алексея Андронова на игру 1-го тура Евро-2024
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Португалия – Чехия на Евро-2024.

Ставка: победа Чехии с форой (+1) за 2.05.

«Ещё один стартовый матч на Евро для этих команд. Ну что тут говорить? Я не очень верю вообще в возможности португальцев. Мне кажется, что эта сборная несколько подызносилась, тем более что они опять привезли Криштиану Роналду. И опять начнётся дискуссия. Она начинается уже в последние годы просто неминуемо, должен он играть в стартовом составе или не должен. Естественно, Роналду крушит рекорды по голам за сборную, но это всё-таки происходит в других матчах. Здесь серьёзный турнир. Мы видели в Катаре, что Роналду в какой-то момент был выведен из стартового состава и использовался тренером иначе. Посмотрим, как будет здесь.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чешская сборная — довольно опытная команда. Она хорошо знает португальцев, потому что они играли в последнее время между собой. Мне не кажется, что перекос, который дают букмекеры, правильный. Я думаю, что у Чехии есть шансы. Поэтому мой вариант здесь – Чехия с форой (+1). Не думаю, что Португалии будет легко в этой игре», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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