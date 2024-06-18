Португалия — Чехия: прогноз Егора Титова на игру Евро-2024 18 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия – Чехия на Евро-2024.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.83.

«Пока что многие фавориты турнира как будто шифруются, не раскрывают всех карт. Та же Англия, да даже Франция. А вот от Португалии я жду зрелища, жду голов. Там есть фактор Роналду, который всё продолжает укреплять свой рекорд. И как раз этот момент не позволит португальцам слишком вальяжно действовать. Криштиану будет подстёгивать своих партнёров.

Чешская сборная, думаю, должна выходить из группы, но в матче с португальцами она, конечно, не фаворит. Чехи не очень хороши в игре от обороны, а здесь их как следует придавят, я в этом даже не сомневаюсь. Португалия со своим невероятным подбором футболистов будет владеть преимуществом и 2-3 мяча точно забьёт. Вообще, португальцы всегда на крупных турнирах начинают здорово. Они в себя влюбляют, а вот потом уже наступает разочарование, когда в них начинают верить. Но в стартовой встрече всё должно быть в порядке. Я ставлю на Португалию с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».