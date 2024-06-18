Хорватия — Албания: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

19 июня на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Албания. Начало игры — в 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами сборную Хорватии: поставить на победу подопечных Златко Далича можно с коэффициентом 1.54. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1540 рублей.

Победа команды Албании доступна за 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики считают, что матч Хорватия — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83.

Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.14. Гол албанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.