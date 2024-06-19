Хорватия — Албания: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

19 июня на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Албания. Начало игры намечено на 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом сборную Хорватии: поставить на победу подопечных Златко Далича можно с коэффициентом 1.54. Это около 65% вероятности.

Победа команды Албании доступна за 7.25 (13%). Ставки на ничью принимаются за 4.40 (22%).

Аналитики считают, что матч Хорватия — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.14. Гол в исполнении сборной Албании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.16.