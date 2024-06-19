Хорватия — Албания: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Албания.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

Многие привыкли, что «шашечные» здорово выступают на крупных турнирах. В этот раз им досталась сложная группа. Больше права на ошибку у «пламенных» нет. Что ж, может быть, как раз такой удар подопечным опытного Златко Далича и нужен был. Морально-волевых качеств у «шашечных» больше, чем у всех остальных сборных. На ЧМ-2024 за счёт этого они сотворили одну из главных сенсаций — выбили Бразилию.

Сборная Албании встречу 1-го тура группового этапа Евро-2024 проиграла Италии (1:2). Разница в классе оказалась слишком большой. Подопечные Лучано Спаллетти смяли соперника.

Состав у сборной Албании не такой уж слабый. Мирлинд Даку («Рубин»), Армандо Броя («Челси»), Кристьян Аслани («Интер»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Марио Митай («Локомотив») и Томас Стракоша («Брентфорд») — хорошо известные многим болельщикам футболисты.

Просто Албании не повезло, ведь она попала в «группу смерти». Уровень соперников слишком высок. К такому вызову «орлы» ещё не готовы. Постепенно футбол в стране развивается. Они лучше держат удар и редко пропускают. Большего требовать и ожидать не приходится.

Поставить на победу Хорватии в предстоящем матче и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. От «пламенных» слишком много забитых голов ждать не стоит. Им хорошо бы сыграть прагматично, победить на классе и поберечь силы для встречи с Италией.