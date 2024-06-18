Германия — Венгрия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

19 июня на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Венгрия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами бундестим: поставить на победу подопечных Юлиана Нагельсмана можно с коэффициентом 1.28. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1280 рублей.

Победа команды Венгрии оценена в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Аналитики считают, что матч Германия — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45.

Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол в исполнении сборной Венгрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.