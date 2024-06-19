Германия — Венгрия: эксперты оценили вероятность сенсации в матче Евро-2024

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19 июня на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Венгрия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами сборную Германии: поставить на победу подопечных Юлиана Нагельсмана можно с коэффициентом 1.29. Это около 75% вероятности.

Победа команды Венгрии оценена в 12.0 (9%). Ставки на ничью принимаются за 6.40 (16%).

Если сборная Венгрии не проиграет, зайдёт коэффициент 3.85 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол в исполнении сборной Венгрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.10. Волевая победа Германии идёт за 8.10, а волевая победа Венгрии — за 23.0.