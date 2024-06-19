Германия — Венгрия: букмекеры назвали самый вероятный счёт

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19 июня на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Венгрия. Начало запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами сборную Германии: поставить на победу подопечных Юлиана Нагельсмана можно с коэффициентом 1.29. Это около 75% вероятности.

Победа команды Венгрии оценена в 12.0 (9%). Ставки на ничью принимаются за 6.40 (16%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.10.

Самый вероятный исход матча — 2:0 в пользу сборной Германии (6.20). С коэффициентом 7.50 предлагается заключить пари на счёт 3:0 в пользу немцев.

Чуть ниже оценивается вероятность победы Германии 4:0 (7.60) и 1:0 (7.70). Ставки на 2:1 в пользу Германии принимаются за 8.80.