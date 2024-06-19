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Хорватия — Албания: эксперты назвали самый вероятный счёт

Хорватия — Албания: эксперты назвали самый вероятный счёт
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19 июня на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Албания. Начало игры намечено на 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами сборную Хорватии: поставить на победу подопечных Златко Далича можно с коэффициентом 1.54. Это около 65% вероятности.

Победа команды Албании доступна за 7.25 (13%). Ставки на ничью принимаются за 4.40 (22%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.16.

Наиболее вероятный исход встречи — 1:0 в пользу Хорватии (5.60). Победа хорватов со счётом 2:0 идёт за 5.90.

На ничью 1:1 выставлен коэффициент 7.50, а на победу Хорватии 2:1 дают 8.60. Ставки на счёт 3:1 в пользу хорватов принимаются за 9.40.

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