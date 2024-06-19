Германия — Венгрия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Венгрия.

Ставка: победа Германии всухую за 2.04.

В недостатке креатива немцев не упрекнёшь. Львиную его долю обеспечивает обладающий выдающимся видением поля Тони Кроос. Именно с его передач начинались все самые перспективные атаки. До ума их доводили Кай Хаверц, Джамал Мусиала и Флориан Вирц.

У Венгрии в составе нет игроков такого калибра. Близко по уровню только Доминик Собослаи. Главным оружием команды были слаженная игра и фантастическая самоотдача, привитые Марко Росси. За счёт этих качеств «волшебные мадьяры» без особых проблем квалифицировались на Евро-2024, а также не проиграли ни одной из трёх последних очных встреч с бундестим.

Тогда сборная Германии переживала смену поколений и не могла структурировать игру. Сейчас раскрывается совсем иная картина. Встречу 1-го тура группового этапа Евро-2024 венгры по содержанию проиграли в одну калитку Швейцарии (1:3). Они позволили создать сопернику 2.50 xG и нанести 15 ударов, семь из которых пришлись в створ.

Сами «волшебные мадьяры» нанесли только шесть ударов (два в створ). Задумки и отлаженные Марко Росси механизмы не сработали. Нагельсман получил рабочую стратегию, как обыгрывать венгров. А уж класс исполнителей позволяет её реализовать. Поставить на то, что его подопечные одержат победу и не пропустят, можно с коэффициентом 2.04.