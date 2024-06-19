Германия — Венгрия: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Венгрия. Начало игры — в 19:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Юлиан Нагельсман проделал большой объём работы на сборах, и теперь она сполна окупается. Матч 1-го тура группового этапа домашнего чемпионата Европы с удивившей в отборе Шотландией бундестим выиграла с разгромным счётом — 5:1.

Немцы доминировали на протяжении всех 90 минут. Они с большим перевесом выиграли по всем показателям. Бундестим напомнила себя образца 2014 года. Она допустила минимум ошибок, всё время активно шла вперёд и вполне могла забить больше.

Встречу 1-го тура группового этапа Евро-2024 венгры по содержанию проиграли в одну калитку Швейцарии (1:3). Они позволили создать сопернику 2.50 xG и нанести 15 ударов, семь из которых пришлись в створ. Сами «волшебные мадьяры» нанесли только шесть ударов (два в створ). Задумки и отлаженные Марко Росси механизмы не сработали.

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