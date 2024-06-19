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Шотландия — Швейцария: получи фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

Шотландия — Швейцария: получи фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!
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19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия — Швейцария. Начало – в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит 1000 рублей!

Шотландия начала Евро-2024 хуже некуда и разгромно проиграла Германии со счётом 1:5. Коллапс коснулся всех линий команды: провалилась оборона, не контролировала мяч полузащита, и атака не создала ни одного момента. Да и сложно претендовать на что-либо без ударов в створ. Что касается забитого мяча, то он целиком на совести Антонио Рюдигера, который срезал мяч в свои ворота.

Швейцария отлично стартовала на Евро-2024. «Красные крестоносцы» методично давили на слабые места Венгрии и победили со счётом 3:1. Наступательный потенциал команды позволил создать несколько опасных моментов, а максимальная концентрация способствовала их чёткой реализации.

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