Германия — Венгрия: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Германия — Венгрия.

Ставка: победа Германии 2:0 за 5.60.

«Германия примет дома Венгрию во 2-м туре чемпионата Европы 19 июня. Немцы отлично стартовали на турнире и сейчас имеют все шансы на вторую кряду победу.

Германия разгромила Шотландию в первом туре Евро – 5:1. Красноречиво о матче говорит статистика ударов по воротам. Шотландцы ни разу не довели свою атаку до удара. Единственный гол в свои ворота забил защитник команды Нагельсмана Рюдигер. А вот у хозяев поля отличились уже Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг и Джан. Да, не обошлось и без удаления тут. Портеус у шотландцев грубо сыграл в своей штрафной, из-за чего его удалили и поставили пенальти.

Само собой, такой старт придаст уверенности Германии. Мы помним проблемный ЧМ-2022, невыход из группы. После этого тоже сплошные неудачи были у коллектива, пришёл новый тренер. Но вот за последнее время немцы только выигрывали, а на домашнем Евро стартовали с такой разгромной виктории. Так что уже кажется очевидным, что подопечные Нагельсмана попадут в плей-офф.

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А вот венгров еще ждёт борьба за выход из группы. Пока ничего для них не потеряно – прошёл только первый тур. Да, очков сборная не имеет. Уступила она Швейцарии. Более или менее равная игра у них была как минимум, если сравнивать с матчем открытия. Но всё равно швейцарцы показали, что опыт участия в групповых этапах международных турниров даёт им преимущество. Со счётом 3:1 проиграли венгры.

Для коллектива эта неудача стала всего лишь второй за почти два года. Команда в июне ещё уступила Ирландии в товарищеском спарринге (1:2). Но в остальных матчах венгры не проигрывали, часто добывали виктории – 3:0 с Израилем, 1:0 с Турцией, 2:1 с Сербией.

Да, Германия очевидный фаворит. Думаю, ей удастся провести второй подряд доминирующий матч. Венгрия, конечно, постарается подготовиться к матчу с фаворитом турнира. Но я не думаю, что ворота Нойера будут распечатанными по итогу. Ставлю на победу Германии со счётом 2:0», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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