Шотландия — Швейцария: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии и тотал больше 1.5 мяча за 2.32.

Просто удивительно, куда пропала та «тартановая армия», которая в квалификации на Евро-2024 обошла в турнирной таблице Норвегию с Эрлингом Холандом и даже обыграла безукоризненную Испанию. Отметим, что шотландцы выиграли только один из последних 10 матчей во всех турнирах. Но и эту победу сложно занести в актив подопечным Стива Кларка — обыгрывать Гибралтар (2:0) они обязаны в любом состоянии.

В игре с Германией (1:5) большего ждали от лидеров команды, но Эндрю Робертсон и Скотт Мактоминей были инертны. Переломить неудачно складывающийся сценарий было просто некому, а удаление Райана Портеуса незадолго до перерыва окончательно деморализовало команду.

Швейцария отлично стартовала на Евро-2024. «Красные крестоносцы» методично давили на слабые места Венгрии и победили со счётом 3:1. Наступательный потенциал команды позволил создать несколько опасных моментов, а максимальная концентрация способствовала их чёткой реализации.

Заслуживают похвалы Михел Эбишер, забивший гол и сделавший результативный пас, а также Гранит Джака. Швейцария — это стабильная сборная, игра которой базируется на жёсткой схеме. Главный тренер Мурат Якин часто находит интересные решения под конкретного соперника, чем ставит того в тупик. Сам наставник «красных крестоносцев» не переоценивает результат игры с Венгрией и мотивирует подопечных не расслабляться.

Шотландия неприятно удивила и пока является самой слабой командой на Евро-2024. Отсутствует внятная идея продвижения мяча, и лидеры не в оптимальном состоянии. В свою очередь, Мурат Якин держит свою команду в тонусе, и у «красных крестоносцев» системно выстроена игра. Мы предлагаем сделать ставку на победу Швейцарии и тотал больше 1.5 мяча за 2.32.