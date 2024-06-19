Хорватия — Албания: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия – Албания на Евро-2024.

Ставка: победа Хорватии и ТМ 4.5 за 1.75.

«Не успели мы оглянуться, как уже стартуют матчи 2-го тура чемпионата Европы. И в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе» сборная Хорватии, проигравшая крупно испанцам 0:3, но не совсем по делу, сыграет со сборной Албании, которая была близка к тому, чтобы преподнести сенсацию в 1-м туре. Момент уже на последних минутах матча с итальянцами действительно был прекрасен, но подтащил Доннарумма, чуть повезло. У Албании уже какое-то определённое волнение должно уйти. Команда управляемая, команда под руководством Сильвиньо знает, в какой футбол ей играть. Вопрос в реализации плана на эту встречу.

Хорваты — команда опытная, команда искушённая, команда знает, как из таких ситуаций выбираться. Да, может быть, Хорватия и провалится совсем на этом чемпионате Европы, потому что очень возрастная сборная. Но здесь, безусловно, Златко Далич должен сделать определённые изменения, корректировки по составу и по концепции на эту встречу. Может быть, Гвардиола стоит перевести в центр обороны и выпустить Борну Сосу на фланг. Это уже Далич сам пусть разбирается и думает. Но хорватам, чтобы выйти из этой группы, обязательно надо побеждать. В том, что Хорватия класснее, мастеровитее, чем сборная Албании, нет сомнений, надо это продемонстрировать на поле стадиона в Гамбурге.

Хорваты в целом очень много для себя пропустили от Испании, и надо здесь ситуацию как-то подкорректировать, игру в обороне. И желательно не допускать таких ошибок, как допустили итальянцы в матче против Албании. Хорватия выиграет. Хочется, чтобы эта интересная сборная продолжила выступление на чемпионате Европы. Хорватия выиграет, и в матче будет забито меньше 4.5 мяча за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».