Хорватия — Албания: прогноз Дениса Алхазова на матч Евро-2024 19 июня

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Албания.

Ставка: обе забьют за 2.15.

«Хорваты влетели испанцам 0:3 – это было больно, но что-то полезное из этого матча можно было вынести. Хорваты создали не меньше по xG, они даже рядышком с испанцами, правда, включились они, получив три мяча в первом тайме. Моменты у хорватов были, и плюс три мяча от Испании — это большая встряска. Бруно Петкович хорошо вышел, хорош был в конце концов Крамарич.

Албания, конечно, андердог андердогский, но вспомните, сколько моментов у них было с итальянцами. Я не говорю про тот аут, про тот «привоз», про самый быстрый гол в истории Евро. Я, скорее, про то, как они напрягли итальянцев потом, во втором тайме. Стоит против них снизить темп – они побегут.

Поэтому с таким коэффициентом, мне кажется, что надо ловить «обе забьют», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».