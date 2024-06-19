Хорватия — Албания: прогноз Романа Гутцайта на игру Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Албания.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 1.85.

«В первом матче на этом чемпионате Европы хорваты потерпели совершенно страшное по счёту поражение от Испании — 0:3. Но надо сказать, что этот результат не отражает содержание матча и Хорватия не была уж настолько слабой в игре против на самом деле сильного и классного соперника.

Дальше хорватам нужно набирать очки сразу в двух матчах, чтобы проходить дальше. Это игра против Албании, и это игра против Италии. И поскольку двух очков на таком турнире, как Евро, категорически не хватает для того, чтобы выходить с третьего места, хорватам нужна как минимум одна победа в этих матчах. И, конечно же, хорваты будут настраиваться на то, чтобы обыграть в первую очередь Албанию. Эта задача кажется более простой в сравнении с задачей обыграть команду Италии в последнем туре.

Учитывая, что итальянцы и испанцы могут, например, сыграть вничью, Италии в 3-м туре ничьей с Хорватией хватит для того, чтобы пройти дальше. Поэтому не исключён вариант, при котором и хорватов, и итальянцев ничья устроит в заключительный игровой день группового этапа. Так что основная задача для Хорватии – победа над сборной Албании. Очевидно, что все силы будут брошены. Мотивация сумасшедшая, футболисты хорошие есть. И мне кажется, что хорваты победы смогут добиться. Мой прогноз на эту встречу — победа Хорватии с форой (-1)», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».