Хорватия — Албания: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Хорватия – Албания.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 1.70.

«Ко 2-му туру команды подошли со следующими показателями: обе сборные потерпели поражения. Только вот Хорватия была разгромлена и, я бы даже сказал, подавлена Испанией – 0:3. И теперь подопечным Златко Далича необходима оперативная реабилитация.

Ну а Албания играла с Италией. И команда бразильского тренера Сильвиньо, можно сказать, дала бой грозному сопернику, когда Недим Байрами вывел вперёд албанцев уже на первой минуте! В дальнейшем итальянцы, конечно, пришли в себя и одолели неуступчивого соперника – 2:1. Но всё же почувствуйте разницу в психологическом состоянии соперников.

Албанцы отойдут всей командой в оборону и будут выгрызать мяч на каждом участке поля, но хорватам отступать после 0:3 некуда.

Сборная Хорватии выиграет с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».