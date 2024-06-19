Хорватия — Албания: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Хорватия — Албания.

Ставка: победа Хорватии и ТМ 3.5 за 2.02.

«Хорватия сыграет с Албанией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии. У «шашечных» выхода сейчас нет – нужно обязательно набирать очки после неудачи в 1-м туре. Впрочем, албанцы так легко себя обыграть не дадут, думаю.

Хорватия в 1-м туре Евро безальтернативно проиграла Испании. Даже на один гол не наиграла команда, а пропустила сразу три. Впрочем, на пару мячей хорваты как раз таки наиграли, только вот забить не смогли. Был даже спорный момент с пенальти, который был отменён из-за рано вбежавшего в штрафную Перишича.

Команда Далича смотрелась не так плохо, много владела мячом, создавала моменты иногда. Но Испания всё равно выглядела лучше, быстро убегала в атаку и была опаснее с флангов. Мог бы счёт и не быть сухим, но уже ничего не изменишь. «Шашечным» придётся в оставшихся турах заслуживать себе путёвку в плей-офф.

А вот от Албании никто особо ничего не ждал в игре с Италией. Хотя в отборе на Евро команда сотворила сенсацию, показав очень сильные результаты. И их матч с итальянцами начался с быстрого гола албанцев – самого быстрого в истории Евро. Хотя стоит отметить, что в пропущенном мяче «лазурная армия» может винить только саму себя – она совершила ошибку в обороне.

Собственно, после забитого гола Албания села в своей штрафной, а Италия стала играть первым номером. И быстро команда Спаллетти сумела сравнять, а потом и вышла вперёд в счёте. Но больше двух мячей не смогла Италия забить. Албания уверенно оборонялась, даже могла в концовке сравнять. Но итог – 2:1 в пользу итальянцев.

Думаю, победу тут добудет Хорватия. Но разгрома не жду. Хорваты уже «обожглись» в матче с Испанией – сейчас они будут больше контролировать ход встречи, держать мяч у себя. Тем более «шашечные» понимают, что Албания в случае чего может и быстро соорудить гол.

Так что жду прагматичной виктории команды Далича. Ставлю на выигрыш Хорватии и тотал меньше 3.5», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».