Хорватия — Албания: прогноз Семёна Зигаева на игру группы B Евро-2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Албания.

Ставка: победа Хорватии и ТБ 2.5 за 1.78.

«Хорваты подходят ко 2-му туру после сокрушительного поражения от Испании. Счёт в игре открыл Альваро Мората, Фабиан Руис увеличил преимущество, а точку поставил Дани Карвахаль в самом конце первого тайма — 3:0. Хорваты поставлены в неудобное для себя положение. В следующем матче просто необходимо брать очки, иначе велик риск остаться без плей-офф чемпионата Европы.

Албанцы также находятся в подвешенном состоянии, но их позиция чуть более крепка за счёт меньшего количества пропущенных мячей. В своей первой игре они лишь минимально уступили Италии, при этом с первой минуты команда Силвиньо вела, отличился Недим Байрами. Однако уже к 17-й минуте Албания проигрывала, Бастони и Барелла сделали счёт 2:1. Во второй половине игры албанцы осмелели, но добиться нужного результата так и не смогли. Поражение 1:2, которое всё ещё оставляет их в игре.

Явным фаворитом встречи выглядят хорваты, скорее всего, так и случится, команда значительно опытнее плюс давление груза разгромного поражения в 1-м туре. Ставка: победа Хорватии и общий тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».