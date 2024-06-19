Хорватия — Албания: ставка Эльвина Керимова на игру группового раунда Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Албания.

Ставка: победа Хорватии и ТБ 1.5 за 1.88.

«Хорватия сыграет с Албанией во втором туре Евро — обе команды в первых матчах проиграли. Хорватия уступила с разгромным счётом Испании, но, пожалуй, счёт не по делу, не по игре. «Шашечные» минимум на два гола наиграли и пенальти не реализовали. С игры у хорватов были моменты. Так что именно счёт не по игре в 1-м туре был в матче с Испанией.

Мы увидели старые проблемы сборной Хорватии, которые присутствовали ещё и на чемпионате мира в прошлом, — тяжёлая небыстрая команда. Сборная Испании пространство оставляла за спинами своих защитников. Хорватия этим пользовалась не очень хорошо. И в том числе, конечно, дело в качествах атакующих игроков «шашечных». Скоростных игроков впереди не хватает, но, даже несмотря на эту проблему, Хорватия моменты создавала. Команда любит владеть мячом и с высокой линией защиты играть. Естественно, Испания этим тоже пользовалась и в переходах моменты свои находила.

Испанцы даже отдали мяч Хорватии после первых 15 минут, тогда больше мячом владела команда Далича. Тогда счёт Испанию устраивал – она, мы видим, стилистически изменилась, не настаивает всегда на владении.

Албания первой забила в ворота Италии – это был самый быстрый гол в истории Евро. И было это очень эффектно. Да, Италия быстро албанцам ответила двумя голами. Первый тайм был очень тяжёлым для команды Силвиньо, в общем, как и второй. Италия, пожалуй, по делу победила. Албания немного моментов смогла создать, хотя в концовке могла счёт сравнять. Был супершанс, но Доннарумма спас Италию от второго пропущенного гола.

Албания большую часть матча защищалась, но отрезками она, в общем, выдвигалась вперёд и прессинговала. Когда вынуждена была это делать во втором тайме, то играла агрессивно отрезками. Опять же, мне кажется, албанцы сыграли на хорошем уровне, но проиграли всё-таки заслуженно.

И вот важнейшая игра с Хорватией. Я думаю, что «шашечные» — фавориты матча. Им, чтобы рассчитывать на выход из сложнейшей группы, нужно, конечно, Албанию обыгрывать. И я думаю, пожалуй, что Хорватия своё возьмёт. Учитывая, что она не забила в матче с Испанией, то в игре с Албанией она обязательно отличится», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».