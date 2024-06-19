Хорватия — Албания: ставка Романа Павлюченко на встречу Евро-2024 в Гамбурге

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Албания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«Хорватия и Албания встретятся во 2-м туре чемпионата Европы в Германии. Провальный старт турнира выдали хорваты. Нужно им срочно исправляться. И такая возможность предоставляется уже сейчас – албанцы в соперниках.

Албания провела не такой уж плохой матч с Италией. Конечно, шансов на успех у команды было мало. С другой стороны, итальянцы выступают часто непредсказуемо. Но тут всё стало ясно после первой минуты. Албания забила быстрый гол, и Италия сразу побежала отыгрываться. Уровень соперников был слишком разным, так что 2:1 к 16-й минуте уже никого не удивили.

Но вот дальше всё остановилось. Команда Спаллетти владела мячом, имела моменты, но больше забить не смогла. Албанцы же отбивались, но и свои моменты изредка тоже имели. Более того, на самых последних минутах чуть не «щёлкнули по носу» они соперника за пассивность, могли сравнять счёт, но вратарь итальянцев спас.

А вот Хорватия не показала чего-то конкретного в игре с Испанией. Многие ждали равного противостояния у них, но по итогу первый тайм уже завершился со счётом 3:0 в пользу «красной фурии». Мы увидели бегущих испанцев, атакующих с обоих флангов. Хорваты играли вторым номером, но, когда мяч был у них, они не особо понимали, что с ним делать. Возможно, будь у «шашечных» больше молодых и ярких исполнителей в нападении, могли бы они и пару мячей отыграть.

Конечно, многие говорили про спорный момент с пенальти. Но проигрыш есть проигрыш. Теперь подопечным Далича нужно обязательно набирать очки. Помимо Албании, им ещё предстоит играть с Италией. Тяжёлый групповой этап выходит у команды уже.

Не думаю, что у албанцев тут есть шанс. Хорваты, вероятно, будут больше владеть мячом и выиграют с минимальным счётом. Албании в атаке вряд ли удастся хоть что-то создать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».