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Германия — Венгрия: ставка Игоря Семшова на матч группы А Евро-2024

Германия — Венгрия: ставка Игоря Семшова на матч группы А Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Германия – Венгрия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.74.

«Сборная Германии в своём стартовом матче разгромила Шотландию – 5:1. И сейчас все сочиняют команде Юлиана Нагельсмана оды и поют дифирамбы. И есть за что. Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан забили по мячу и теперь готовы сделать примерно то же самое со своим вторым соперником на Евро.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а сборная Венгрии под руководством итальянца Марко Росси стартовала на чемпионате Европы с поражения от Швейцарии 1:3. Хотя всё могло сложиться и иначе. Но гола Барнабаша Варги не хватило в итоге даже для ничейного результата.

В 2022 году эти сборные соперничали в Лиге наций. И венгры сыграли очень достойно – 1:0 победа на выезде и 1:1 ничья дома. Сейчас любой из этих вариантов вряд ли возможен, просто потому, что хозяева сильнее и выше по уровню.

Сборная Германии мастеровитее, но второго разгрома подряд ждать не стоит. Немцы выиграют с разницей в два мяча. И их это вполне устроит», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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