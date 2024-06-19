Германия — Венгрия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024 в Штутгарте

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Венгрия.

Ставка: ТБ 3 за 1.90.

«Германия проведёт второй матч на Евро-2024 с Венгрией 19 июня. Команда Нагельсмана результативно начала турнир. Не вижу видимых препятствий и сейчас для немцев. Венгров, вероятно, ждёт разгром.

Многие ожидали победы сборной Германии в 1-м туре чемпионата Европы. Соперник – Шотландия, которая редко выигрывала за последнее время. Но 5:1 мало кто мог предсказать. Более того, немцы сыграли в настолько доминирующей манере, что вообще не дали сопернику создать ни одного момента у своих ворот. Единственный пропущенный мяч – на счету Рюдигера. Помогло команде и удаление Портеуса у шотландцев на 44-й минуте.

Конечно, блистал в матче Тони Кроос, для которого этот Евро – последний турнир в карьере. Полузащитник сделал огромное количество точных передач. Также яркой игрой отметился и Мусиала, который в первом тайме, помимо забитого мяча, ещё и сделал 100% точных пасов. В итоге его справедливо назвали лучшим игроком матча.

А вот поражение Венгрии от Швейцарии было не таким разгромным – 1:3. Но Венгрия всё равно даже на ничью не наиграла. Да, команда упорно сражалась и во втором тайме даже отыграла один мяч после атаки половиной состава на ворота швейцарцев – головой после навеса забил Варга. Но этого не хватило для ничьей. Швейцария выступила лучше, забила и тактический гол, и красивый издалека. В концовке венгры ещё и ошиблись в обороне, позволив Эмболо забить третий мяч.

Конечно, Германия тут с большой вероятностью победит. На это ставить не так интересно. Лучше поставлю на голы. Предположу, что Венгрия даст отпор немцам – в квалификации она играла довольно уверенно, да и поражений за последнее время у неё было мало. Команда Нагельсмана же может после 1-го тура слишком сильно поверить в свои силы.

Так что поставлю на большое количество голов. Может быть, забитые мячи тут будут с обеих сторон. Но я выберу пари ТБ 3», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».