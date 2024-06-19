Германия — Венгрия: прогноз Виктора Гусева на игру 2-го тура группового этапа Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Венгрия.

Ставка: сухая победа Германии за 2.01.

«К матчу 2-го тура Евро в группе А хозяева турнира подошли с крупной победой над Шотландией (5:1), а их соперники — с поражением (1:3) от Швейцарии. Германия, игру которой вёл Кроос, установивший новый рекорд турнира по точным передачам, пожалуй, на первом этапе произвела лучшее впечатление среди всех участников, даже несмотря на то что шотландцы два мяча пропустили, уже играя вдесятером. Отметим и то, что немцы не дали сопернику нанести ни одного удара по своим воротам (пропущенный мяч был автоголом).

Венгры, от которых многие специалисты ждали сенсации и даже «выводили» в полуфинал (ведь в отборочном цикле они не проиграли ни разу), провели очень плохой матч, очнувшись только во втором тайме. Ничья с надеждой на дальнейший выигрыш у Шотландии будет для венгров отличным результатом. Но игра от обороны с расчётом на контратаку и забивного Варгу на острие или классный дальний удар Собослаи хороша до первого пропущенного мяча. А такую венгерскую защиту, какую мы видели в первом матче, мощная и скоростная Германия не просто взломает, а взломает быстро. И что дальше? Идти большими силами на штурм немецких ворот? Но это путь к тому, чтобы получить в свои не меньше, чем шотландцы, которые проигрывали команде Нагельсмана 0:2 уже к 19-й минуте.

Задача для итальянского тренера Росси выглядит сложной прежде всего тем, что она не совсем понятна. Ясно, что его футболисты, стоя на краю пропасти, выйдут на игру предельно мобилизованными. Но ждать, что Германия при своих трибунах в Штутгарте допустит расслабленность и не будет выкладываться до конца, вряд ли стоит.

Статистика личных встреч, которая, кстати, подсказывает вероятность прогноза: «обе забьют», вообще выглядит для нынешних гостей вполне достойно: 11 побед против 13 у Германии и 12 ничьих. На прошлом Евро немцы на своём поле дважды отыгрывались, а в итоге взяли очко, которое вывело их в 1/8 финала. Тот матч подтверждает бытующее мнение, что Венгрия, нередко имеющая проблемы с командами средней руки (как Швейцария), может дать бой любому гранду. Но сегодня венграм скорее остаётся надеяться на случай, скажем, в виде второго автогола немцев подряд», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».