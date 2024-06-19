Германия — Венгрия: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы по футболу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Венгрия.

Ставка: ТБ 3 за 1.87.

«Германия здорово провела 1-й тур. Уверенная победа над Шотландией со счётом 5:1 не оставила никаких сомнений: немцы — одни из главных фаворитов этого Евро. Уже к 19-й минуте счёт был 2:0, отличилась молодёжь: Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Дальше — больше, Кай Хаверц в конце первого тайма довёл счёт до разгромного, а Никлас Фюллькруг забил на 68-й минуте. Шотландия так и не смогла хоть раз ударить по воротам, зато удалось забить — неудачный рикошет и Антонио Рюдигер забил в свои ворота. Германию такой расклад не устроил, главным героем концовки стал Эмре Джан, здорово пробивший уже в добавленное время. Разгромная победа, которая отправляет сборную Нагельсмана во главу отборочной группы.

Венгрия, наоборот, 1-й тур провалила. Первый тайм получился совсем неудачным, Квадво Дуа и Мишель Эбишер сделали счёт 0:2. Во втором тайме венгерские игроки попытались переломить ход встречи, и это им практически удалось. Варга на 66-й минуте сократил разрыв до минимума. В концовке команда Марко Росси бросилась в атаку, но вместо этого получила ещё один пропущенный мяч, итоговый счёт — 1:3.

Для Венгрии этот матч — возможность показать себя и попытаться переломить неудачно начавшийся турнир. Германия играет дома и рассчитывает на победу. Результатом этого может стать результативный матч. Ставка: тотал голов больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».