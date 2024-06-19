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Германия — Венгрия: прогноз Алексея Гасилина на игру Евро-2024 в Штутгарте

Германия — Венгрия: прогноз Алексея Гасилина на игру Евро-2024 в Штутгарте
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Венгрия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.79.

«Домашний чемпионат начался для немцев ожидаемо хорошо. Бодрое начало при своих трибунах, ранние голы и в целом доминация в матче. Да, было удаление в первом тайме, но я думаю, что оно сильно не отразилось. Единственное, аномально мало было угловых от немцев в первом тайме, точнее 0. Думаю, что игра с венграми будет протекать по такому же сценарию и для немцев, наверное, очень важно уже во 2-м туре решить исход выхода из группы и уже потом думать, прогнозировать и гадать, кто на кого выходит. Так что с таким нападением, как Хаверц, как праймовый Вирц, как Зане, который может выйти на замену, когда у тебя ещё есть Гюндоган, Кросс и в защите Жонатан Та и Рюдигер – эта сборная понятно, что должна дойти очень далеко.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В свою очередь, Венгрия в игре со Швейцарией не показала ничего особенного. Для меня Венгрия – это команда одного футболиста – Собослаи. Да, есть ряд других футболистов, с большим уважением к которым я отношусь, но в игре со Швейцарией им было очень тяжело. Представьте, что будет в игре с Германией.

Поэтому смело можете ставить фору (-1.5) на немцев. Мне кажется, что будет опять такой мощный импульс и немцы полетят. И я бы ещё всё-таки в этом матче рассмотрел индивидуальный тотал угловых немцев 5.5 больше», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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