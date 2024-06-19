Шотландия — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024 19 июня

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Шотландия – Швейцария на Евро-2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.11.

«В группе А сборная Шотландии после сокрушительного поражения 1:5 в Кёльне сыграет со сборной Швейцарии. Швейцарцам достаточно сыграть вничью, потому что в следующем туре уже будет матч с хозяевами, с немцами, Якин это прекрасно понимает. Может быть, немцы уже себе всё обеспечат и швейцарцы там могут какие-то очки зацепить. Но и здесь ничья сборной Швейцарии практически гарантирует выход в 1/8 финала.

Швейцария очень грамотно и очень интересно с точки зрения расположения игроков и их действий на футбольном поле играла против Венгрии. Тот же Эбишер сыграл ключевую роль, записав 1+1 в первом тайме. Не удивительно, что у Якина сейчас появился новый помощник-тактик Контини, который здорово доносит эти мысли до игроков, как правильно располагаться и как правильно действовать. И в целом, действительно, очень хороший футбол Швейцария показала.

Здесь, я думаю, швейцарцы, понимая важность матча для Шотландии, вряд ли будут раскрываться. В три центральных защитника играют и те, и другие, поэтому, скорее всего, игра получится очень такая плотная, потная, как принято сейчас говорить. Шотландия вряд ли та команда, которая может изысканно атаковать и какие-то сюрпризы для швейцарцев приготовить.

Мне кажется, будет очень тяжёлый, скупой матч на голевые моменты, будет много единоборств, много фолов. И, на мой взгляд, здесь резонно рассмотреть вариант ничейного результата, который полностью сборную Швейцарии устроит, ну а шотландцам уже придётся в последнем туре из штанов выпрыгивать, чтобы удачно сыграть с венграми.

Поэтому мой прогноз на эту встречу – «ничья в первом тайме» за 2.11. И рассмотрел бы как бонус вариант ничьей в матче за 3.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».