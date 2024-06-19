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Шотландия — Швейцария: ставка Александра Мостового на игру группы В Евро-2024

Шотландия — Швейцария: ставка Александра Мостового на игру группы В Евро-2024
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Шотландия и Швейцария сойдутся во 2-м туре чемпионата Европы. В первом матче турнира соперники показали разные результаты. Жду тут борьбы.

Шотландия в 1-м туре чемпионата Европы разгромно проиграла Германии. Немцы превосходили шотландцев в классе, но всё же пять забитых голов от них никто не ждал. Впрочем, помогло и то, что в конце первого тайма «тартановая армия» осталась на поле вдесятером. А единственный гол у подопечных Кларка забил не представитель Шотландии, а Рюдигер из Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Швейцария показала уверенный футбол в игре с Венгрией. Их шансы на успех были примерно равны, но опыта участия в международных турнирах у швейцарцев явно больше – им они и воспользовались, забив несколько разных красивых голов. Венгры после массивной атаки забили только один мяч – 1:3.

Теперь подопечные Мурата Якина близки к попаданию в плей-офф – он им будет почти обеспечен в случае победы в этом туре. Впрочем, и у шотландцев сохраняется турнирная мотивация. Прошёл только один матч, и их отставание от лидеров невелико. Так что «тартановая армия» выйдет на поле биться за очки.

Учитывая всё вышесказанное, не буду тут ставить на победу, пусть и чуть больше склоняюсь к Швейцарии. Лучше выберу пари на голы, которые, как я считаю, будут с обеих сторон. Шотландии терять уже почти нечего – нужно атаковать. Швейцарцы в обороне тоже отсиживаться не станут», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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