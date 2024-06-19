Шотландия — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на встречу группового турнира Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария.

Ставка: Шотландия не проиграет за 2.04.

«Во втором туре Ерво-2024 встретятся сборные Шотландии и Швейцарии. У гостей есть шанс на то, чтобы максимально приблизиться к попаданию в плей-офф. Ну а шотландцы нуждаются в очках, чтобы как раз-таки не терять шансов на выход из группы.

Не повезло Шотландии с соперником в первом матче. Это была игра-открытия Евро, да еще и с Германией. Просто ни единого шанса не было у «тартановой армии». Остались они еще и на поле вдесятером в конце первого тайма. Хозяева турнира выдали почти идеальный матч, владели мячом и почти ни одной ошибки не совершили. Шотландцы по итогу даже ни разу по воротам соперника не пробили – единственный гол в свои ворота забил защитник немцев. Итог – 1:5.

Теперь Шотландии нужно обязательно побеждать. В группе для нее еще ничего не потеряно, прошел только один тур. Тем более, следующие соперники уже не такие тяжелые – Швейцария и Венгрия. Хотя, если вспоминать, что к старту Евро команда Кларка и так подходила на неприятной серии с одной победой в десяти встречах, то в ее шансы в этом групповом раунде верится с трудом.

Швейцария же провела крепкий матч против Венгрии. Определенные мысли про равную игру у них были до стартового свистка. Но швейцарцы показали свой класс. Причем был и первый красивый тактический гол с проникающей передачей, и второй мяч, который Эбишер смог забить дальним ударом после того, как обыграл нескольких защитников.

По-настоящему включилась в игру Венгрия во втором тайме, отыграла один мяч. Но больше Швейцария забить себе не позволила. Она сама увеличила отрыв в счете на последних минутах – красивый гол после ошибки в обороне венгров забил Эмболо. Теперь еще одна победа позволит коллективу сильно увеличить свои шансы на выход в плей-офф.

В общем, я тут больше верю в успех Швейцарии. Команда показала хороший матч в первом туре, она достойна попасть в плей-офф. Но, с другой стороны, и Шотландия не просто так приехала на Евро. Определенный уровень у команды есть, она способна навязать борьбу равному сопернику. Да, с Германией ей пришлось очень тяжело. Но сейчас шанс у «тартановой армии» есть. Рискну и поставлю на то, что Шотландия не проиграет», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».