Шотландия — Швейцария: ставка Игоря Семшова на игру 2-го тура группы А Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Шотландия – Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-1) за 2.50.

«Шотландия и Швейцария сыграли в 1-м туре совершенно по-разному. Команда Стива Кларка была разгромлена хозяевами 1:5. Даже гол престижа, хотя какой же тут престиж, немцы забили сами себе. В общем, состояние у шотландцев сейчас явно подавленное. И если они хотят выйти из группы, то им надо брать верх в предстоящей игре.

А вот сборная Швейцарии переиграла национальную команду Венгрии – 3:1. Подопечные Мурата Якина сумели стартовать с победы и полны решимости успешно продолжить начатое. Квадво Дуа, Михел Эбишер и Брил Эмболо забили по мячу. Кто-то из них может поразить и ворота «горцев». Вообще, пока складывается такое впечатление, что шотландцы приехали на Евро просто на экскурсию и чтобы хорошо провести время. А вот швейцарцы настроены очень серьёзно. И это скажется», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».