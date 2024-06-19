Шотландия — Швейцария: прогноз Семёна Зигаева на встречу группового раунда Евро-2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на игру Евро-2024 Шотландия — Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии за 1.92.

«Шотландцы без особых вариантов проиграли свой первый матч на турнире. Германия оказалась значительно сильнее, не оставив гостям ни единого шанса. Уже после первого тайма счёт был 0:3, за время перерыва команда Стива Кларка так и не смогла изменить ход игры. Во втором тайме вновь забивали только немцы, но с одной оговоркой: Антонио Рюдигер на 87-й минуте отправил мяч в свои ворота.

За весь матч шотландцы так и не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот, пугающая статистика в преддверии важнейшнго поединка во 2-м туре.

Швейцария свой поединок выиграла, Венгрия смогла оказать солидное сопротивление, но два забитых мяча в первые 45 минут оказались слишком большим преимуществом. Барнабаш Варга смог сократить отставание до минимума, но Брил Эмболо на 90+3-й минуте поставил окончательную точку в этой игре. 3:1 — победа Швейцарии.

Швейцария в первой встрече показала цельный и качественный футбол, Шотландия этим похвастаться не может, пока они играют значительно хуже», — приводит слова Зигаева «ВсеПроСпорт».