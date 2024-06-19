Хорватия — Албания: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Албания. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «пламенных»: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 1.54. Успех албанцев оценён в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Смотреть матч Евро-2024 Хорватия — Албания можно будет на «ОККО Спорт».

Аналитики считают, что матч Хорватия — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.14. Гол албанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Во встрече 1-го тура хорваты уступили Испании с разгромным счётом 0:3. Они прервали рекордную серию «красной фурии» по владению мячом, которая длилась с 2008 года и насчитывала 136 матчей. Однако вряд ли это можно назвать успехом.

Многие привыкли, что «шашечные» здорово выступают на крупных турнирах. В этот раз им досталась сложная группа. Больше права на ошибку у «пламенных» нет. Если они потеряют очки в грядущем матче, то их шансы на выход в плей-офф сойдут на нет.

Сборная Албании встречу 1-го тура группового этап Евро-2024 проиграла Италии (1:2). «Орлы» забили самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы. Всего 23 секунды им потребовалось на то, чтобы воспользоваться неуверенной игрой Джанлуиджи Доннаруммы и открыть счёт.

Тем не менее это никак не помогло «орлам». Всего 11 минут итальянцам потребовалось для того, чтобы сравнять счёт, а ещё через пять они уже вышли вперёд. Разница в классе оказалась слишком большой. Подопечные Лучано Спаллетти смяли соперника, больше ничего не позволив создать у своих ворот.