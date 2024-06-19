Германия — Венгрия: кто фаворит матча группы А Евро-2024 19 июня

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Венгрия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бундестим: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.28. Успех венгров оценён в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

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Аналитики считают, что матч Германия — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол венгров доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Юлиан Нагельман проделал большой объём работы на сборах, и теперь она сполна окупается. Матч 1-го тура группового этапа домашнего чемпионата Европы с удивившей в отборе Шотландией бундестим выиграла с разгромным счётом — 5:1.

Немцы доминировали на протяжении всех 90 минут. Они с большим перевесом выиграли по всем показателям. Бундестим напомнила себя образца 2014 года. Она допустила минимум ошибок, всё время активно шла вперёд и вполне могла забить больше.

Главным оружием Венгрии всегда были слаженная игра и фантастическая самоотдача, привитые Марко Росси. За счёт этих качеств «волшебные мадьяры» без особых проблем квалифицировались на Евро-2024, а также не проиграли ни одной из трёх последних очных встреч с бундестим.

Тогда сборная Германии переживала смену поколений и не могла структурировать игру. Она столкнулась с массой проблем. Прессинг, быстрые контратаки и отличная реализация моментов подопечных Марко Росси застигли бундестим врасплох. У неё плохо получалось создавать моменты и слаженно обороняться.

В преддверии предстоящего матча раскрывается совсем иная картина. Встречу 1-го тура группового этапа Евро-2024 венгры по содержанию проиграли в одну калитку Швейцарии (1:3). Они позволили создать сопернику 2.50 xG и нанести 15 ударов, семь из которых пришлись в створ.