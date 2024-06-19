Шотландия — Швейцария: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия — Швейцария. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «красных крестоносцев»: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 1.84. Успех шотландцев оценивается в 4.45. На ничью дают коэффициент 3.64.

Смотреть матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария можно будет на канале «Матч!».

Букмекеры считают, что игра Шотландия — Швейцария не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют шотландцы, сыграет коэффициент 1.59. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Шотландия начала Евро-2024 хуже некуда и разгромно проиграла Германии со счётом 1:5. Коллапс коснулся всех линий команды: провалилась оборона, не контролировала мяч полузащита, и атака не создала ни одного момента. Да и сложно претендовать на что-либо без ударов в створ. Что касается забитого мяча, то он целиком на совести Антонио Рюдигера, который срезал мяч в свои ворота.

Просто удивительно, куда пропала та «тартановая армия», которая в квалификации на Евро-2024 обошла в турнирной таблице Норвегию с Эрлингом Холандом и даже обыграла безукоризненную Испанию.

Швейцария отлично стартовала на Евро-2024. «Красные крестоносцы» методично давили на слабые места Венгрии и победили со счётом 3:1. Наступательный потенциал команды позволил создать несколько опасных моментов, а максимальная концентрация способствовала их чёткой реализации.

Заслуживают похвалы Михел Эбишер, забивший гол и сделавший результативный пас, а также Гранит Джака. Лидер леверкузенского «Байера» провёл сезон на высочайшем уровне и на Евро-2024 не сбавил обороты. Он успевал страховать защитников и часто организовывал опасные атаки. В обороне надёжен был Мануэль Аканджи, сделавший несколько ключевых перехватов.