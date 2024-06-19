ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Словения — Сербия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

Словения — Сербия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024
Комментарии

20 июня в Мюнхене на «Альянц-Арене» состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Сербия. Начало – в 16:00 мск.

Эксперты считают фаворитом «белых орлов»: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 1.85. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1850 рублей.

Победа команды Словении оценивается в 4.90. На ничью дают коэффициент 3.48.

Букмекеры склоняются к тому, что игра Словения — Сербия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83.

Если забьют сербы, сыграет коэффициент 1.19. Гол в исполнении сборной Словении доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.90.

Материалы по теме
Словения — Сербия. Ян Облак остановит Митровича и Влаховича
Словения — Сербия. Ян Облак остановит Митровича и Влаховича
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android