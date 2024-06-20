Словения — Сербия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

20 июня в Мюнхене на «Альянц-Арене» состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Сербия. Начало – в 16:00 мск.

Эксперты считают фаворитами «белых орлов»: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 51% вероятности.

Победа команды Словении оценивается в 4.90, это около 21% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.50 (28%).

Букмекеры склоняются к тому, что игра Словения — Сербия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83.

Если забьют сербы, сыграет коэффициент 1.19. Гол в исполнении сборной Словении доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.90.