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Словения — Сербия: прогноз на матч Евро-2024

Словения — Сербия: прогноз на матч Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Сербия.

Ставка: Словения не проиграет за 2.04.

Словения подтвердила свой прогресс на фоне качественно проведённой квалификации на Евро-2024. В 1-м туре подопечные Матьяж Кека сыграли вничью с Данией (1:1). Соперник открыл счёт в первом тайме, но не лишил словенцев решимости. Они упрямо гнули свою линию и отыгрались незадолго до конца встречи. Гол забил защитник Эрик Янжа.

Помогло добиться успеха кредо Матьяжа Кека — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют, надёжно обороняются и справедливо рассчитывают на Яна Облака, который выручает в сложных ситуациях. Датчане нанесли 16 ударов, четыре в створ, но забили только один мяч.

В минувшей встрече в обороне хорошо сыграли знакомые российским болельщикам Ванья Дркушич из «Сочи» и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Им удалось сдержать звезду «МЮ» Расмуса Хойлунда, который не сумел отметиться результативным действием.

Сербия в 1-м туре уступила Англии со счётом 0:1. По делу, игра выдалась совсем скучной. Вызывает беспокойство у болельщиков Сербии очередной скандал, который полыхает в сборной. Его инициатором оказался капитан команды Душан Тадич. Главный тренер оставил его на скамейке запасных и выпустил на поле лишь во втором тайме. В итоге полузащитник заявил, что должен был играть все 90 минут.

Сербия провела очень скучный матч с англичанами. Быть может, она решит исправиться? Словенцы приятно удивили сбалансированной игрой в минувшем матче. Все линии сборной чётко выполняли задачи, которые поставил Матьяж Кек. Команды примерно равны по классу, поэтому мы предлагаем сделать ставку на то, что Словения не проиграет, за 2.04.

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