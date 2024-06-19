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Хорватия — Албания: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Хорватия — Албания: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия – Албания.

Ставка: индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 за 1.70.

«После 0:3 с Испанией жду совершенно другой результат от Хорватии. С самим футболом всё было не так плохо, и сухое поражение – это, скорее, статистическая аномалия.

Хорваты умудрились запороть и пенальти, и добивание, да и по ходу матча у них было несколько качественных моментов. Под горячую руку «шашечных» попадёт Албания.

Мне нравится ставка на ИТБ1 (1.5) за 1.70. В 1-м туре Хорватия не забила, но набрала 2.11 по xG. В предстоящей встрече Модрич и Ковачич (которых заменили пораньше ради отдыха) могут создать ещё больше моментов для партнёров.

Албания по делу пропустила два от Италии и не показала надёжную оборону. Стоило чуть надавить, как защитные построения Силвиньо затрещали по швами. Не вижу предпосылок и ресурсов для улучшений», — сказал Прокофьев.

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