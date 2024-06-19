Германия — Венгрия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Германия – Венгрия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.78.

«Германия – чуть ли не единственный из фаворитов Евро, кто не будет катать вату при разнице в счёте в один мяч. Во-первых, хозяевам турнира это не позволят болельщики. Во-вторых, это противоречит философии Нагельсмана.

Немцы будут давить, у них сумасшедшая группа атаки и невероятная конкуренция – прошлую встречу на скамейке начали Зане, Мюллер и Фюллькруг.

После 5:1 с Шотландией жду продолжение уверенных побед и беру Ф1(-1.5) за 1.78. Венгрия отлетела 1:3 Швейцарии и вряд ли сыграет значительно лучше», — сказал Прокофьев.